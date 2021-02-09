Сенатор Джабаров объяснил, почему в Латвии запретили вещание 16 русскоязычных СМИ

В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов Фото: Shutterstock

В Совете федерации прокомментировали новый запрет Латвии на вещание еще 16 русскоязычных телеканалов в стране. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что подобный шаг вполне соответствует латвийской политике.

-Сначала они не давали русскоязычным жителям гражданство, потом они закрыли все русскоязычные школы, теперь они борются со СМИ, - отметил сенатор в беседе с RT.

Он объяснил причины, по которым ведется такая борьба – власти Латвии не хотят, чтобы жители страны знали правду о России и событиях в мире.

Сенатор уверен, что Евросоюз должен вмешаться в ситуацию. А игнорирование проблемы выглядит странным.

- Удивляюсь, почему молчит Евросоюз. Получается, что он замечает соринку в чужом глазу, а в своём бревна не видит, - подметил Джабаров.

Все происходящее, по его мнению, доказывает существование двойных стандартов.

-Будем надеяться, что когда-нибудь придет поколение политиков, которое будет поддерживать отношения с Россией. В том числе и с использованием СМИ. А если нет, то пусть изолируют сами себя, - заключил сенатор.