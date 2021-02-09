Якутия замещает иностранных специалистов местными кадрами

Подавляющее большинство иностранных граждан, которые находятся на территории Якутии - 76,9%, - составляют трудовые мигранты. По данным на 1 февраля их количество в республике составляет 15,3 тыс. человек, из них работает по патентам 1,3 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по занятости населения Степан Москвитин.

В рамках выделенных полномочий в соответствии с 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» указом главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева от 8 февраля 2021 года № 1667 в республике устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

«На 2021 год запрет на привлечение ИРС (иностранной рабочей силы – «КП») установлен по тем ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности – «КП), по которым республика имеет возможность заместить рабочие места местными кадрами, - пояснил Степан Москвитин. - Так, количество иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» сократилось с 387 человек в 2017 году до 33 человек на 1 февраля 2021 года, по ВЭД «Обрабатывающие производства» с 277 человек в 2018 году до 14 человек, по ВЭД «Строительство» с 1365 человек до 405 человек. Освободившиеся более 2 тысяч рабочих мест были замещены гражданами РФ и жителями республики. Данная тенденция будет продолжена и в этом году».

Кроме этого, в целях ограничения низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, прибывающих в безвизовом порядке, в республике в течение четырех последних лет сохраняется наивысшая стоимость патента среди всех субъектов РФ. Так, в 2020 году стоимость патента составляла 9772 рублей, на 2021 год установлено в размере 10063 рублей.