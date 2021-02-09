Российским биатлонистам запретили публиковать флаг РФ в соцсетях

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским биатлонистам, тренерам и специалистам команды настоятельно рекомендовали не публиковать в соцсетях изображение флага РФ во время чемпионата мира в Словении.

Об сообщили ТАСС во вторник в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Ранее, в декабре 2020 года, в силу вступили двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые подразумевают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх государственного флага РФ, герба, а также гимна страны.

В этом году в Словении наши биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России. Отмечено, что использовать они будут только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо традиционного триколора на флаге будет изображен логотип СБР.

В Международном союзе биатлонистов отметили, что за нарушение правил российским спортсменам может быть вынесено предупреждение.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля 2021 года.

Напомним, что ранее наша команда подвергалась подобным санкциям. Так, российские спортсмены приняли участие в зимних Олимпийских играх-2018 под белым флагом.