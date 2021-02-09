Первые образцы экзоскелетов планируют выпустить в Нижегородской области нынешней весной

Промышленное производство роботизированных экзоскелетов для реабилитации пациентов с временной утратой функции ходьбы началось в Нижегородской области. Первые аппараты поступят в медучреждения уже весной 2021 года. Компания-разработчик является партнером Нижегородского НОЦ. Первая партия составит 11 экзоскелетов, их собирают на одном из заводов в Павловском районе.

- Подобные экзоскелеты делают и за рубежом, и в России - в «Сколково». У всех есть свои плюсы и минусы. Мы учли опыт иностранных коллег, которые стремятся к более удобному использованию экзоскелета. Поэтому мы сделали аппарат, которым удобно пользоваться. Кроме того, наша разработка в несколько раз дешевле имеющихся аналогов, а также она износоустойчивая. Соответственно, учреждениям, которые будут эксплуатировать наше изделие, не потребуется на это дополнительных затрат, - отметил директор ООО НПФ «Реабилитационные технологии» ГК «Мадин» Александр Емельянов.

Людям, которые полностью утратили возможность передвигаться, например, после инсульта, экзоскелет поможет вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестнице без посторонней помощи. Он выдерживает пациента весом до 110 килограммов.

- Экзоскелет имеет две разновидности. Есть «индивидуальная» версия и версия для медицинских учреждений - с огромным количеством всевозможных регулировок: ширина и длина бедра, толщина спины, длина голени и голеностопа. Управляется экзоскелет тремя устройствами. Основное — планшет, куда врач вводит все характеристики пациента, проверяет, с какой скоростью ему будет комфортно ходить, какой должна быть длина шага. После этого данные передаются на дополнительные устройства, которыми может управлять сам пациент. Это пульты на костыле и на запястье, - рассказал старший инженер-электронщик Евгений Крюков.

- Основная функция НОЦ заключается в налаживании эффективного взаимодействия науки, образования и бизнеса. При необходимости мы готовы оказать поддержку в продвижении разработок компаний-партнеров в бизнес-среде, - рассказал аналитик АНО «Нижегородский НОЦ» Владислав Крашенинников.

Напомним, 2021 год по инициативе президента России Владимира Путина признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что это особенно важно для нашего региона.

- Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Наука» в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения, - отметил Глеб Никитин.