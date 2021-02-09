Путин поблагодарил судей за бесперебойную работу в период пандемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил судей за бесперебойную работу во время пандемии коронавируса в стране.

"В период пандемии в некоторых странах, в том числе и в европейских странах, свыше 50% судов просто не работали. В России такого не было", - сказал президент во вторник на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Глава государства подчеркнул, что российская судебная система в тяжелый период не перешла в "режим торможения", справлялась с высокой нагрузкой и продолжала совершенствоваться.

"Замечу, что это не только наша оценка, но, согласно отчету той же Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы", - передает ТАСС слова Путина.

Он отметил, что судебная система РФ способна быстро адаптироваться к новым, непредвиденным условиям.

Владимир Путин напомнил, что в начале пандемии президиум Верховного суда РФ и президиум Совета судей приняли два совместных постановления с рекомендациями о порядке работы судов в новых условиях.

Напомним, ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. С 1 апреля в России временно была приостановлена работа многих предприятий, ведомств и организаций с целью предотвращения распространения инфекции в стране. Некоторые из них перевели на удаленный режим работы.