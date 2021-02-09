В Латвии запретили вещание еще 16 российских телеканалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию еще 16 российских телеканалов с 10 февраля на территории республики.

"НСЭСМИ принял решение исключить 16 телеканалов из списка ретранслируемых в Латвии программ, поскольку с 1 февраля неизвестен их представитель в Латвии. НСЭСМИ исключает из списка ретранслируемых в Латвии программ "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life", - сообщило ведомство ведомство.

Отмечено, что ведомство также не получало никаких извещений о желании телеканалов продолжать вещание в Латвии. При этом отмечено, что нет сведений, что в стране есть представители телеканалов, передает ТАСС.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что подобный шаг вполне соответствует латвийской политике. Он отметил, что власти Латвии не хотят, чтобы жители страны знали правду о России.

Напомним, что ранее поступило сообщение, что с 1 февраля из-за опасений в связи с возможным несоблюдением санкционного режима в Латвии прекращена ретрансляция пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала, каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".