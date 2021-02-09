Посол РФ в Турции назвал последствия пандемии для отношений двух стран

Посол России в Турции Алексей Ерхов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на отношения двух стран. В первую очередь, сократился политический диалог, обмен делегациями. Кроме того, просела и торговля.

- По данным за 11 месяцев прошлого года, двусторонний товарооборот составил 18,5 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 22%, - рассказал Ерхов в интервью kp.ru.

При этом он отметил, что президенты двух стран не потеряли связь. За время пандемии они провели три личных встречи, плюс саммит в астанинском формате, который прошел в режиме видеоконференции. Кроме того, главы государств провели 18 телефонных разговоров.

Подробнее посол рассказал об астанинском формате. По его словам, это один из инструментов, который позволяет достигать компромиссов.

- Самый наглядный пример – астанинский формат, в рамках которого Россия, Турция и Иран смогли остановить крупномасштабные боевые действия в Сирии и приступить к усилиям по политическому урегулированию в этой многострадальной стране, - заключил Ерхов.