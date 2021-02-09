Россияне стали реже ходить в кино из-за отсутствия новинок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне стали реже ходить в кино, и причина кроется в отсутствии интересных новинок. По данным системы ЕАИС, в минувший уикенд посещаемость была на 300 тыс. зрителей меньше, чем в прошлый. Высока вероятность, что к следующим выходным показатели снизятся еще больше.

Кинотеатры ждут выхода интересных российских картин и графика голливудских премьер, а тем временем зритель теряет окончательный интерес.

На этот раз топе топ зрительских предпочтений остался за пиксаровской «Душой». Мультфильм собрал за выходные 194 млн рублей. А совокупные сборы составляют 825 млн рублей.

Вторая строчка по сумме сборов за «Дьяволом в деталях» (53 млн руб.), а третья у «Охотников на монстров» (33 млн).

- Убедительно стартовала новая лента Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Не исключено, что к следующему уикенду она займет уверенные позиции в кассовом топе. К тому же, на этой неделе ожидаются интересные российские премьеры, - отметила в беседе с "Известиями" Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров КАРО.

В ближайшие выходные наибольшим спросом среди свежих релизов будут пользоваться комедии «Родные» с Сергеем Буруновым и LOVE c Сергеем Светлаковым, а также хоррор «Приворот. Черное венчание» .