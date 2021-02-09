Боррель: ЕС обсудит новые санкции против России 22 февраля на встрече МИД. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник на специальных слушаниях на сессии Европарламента, посвященных его визиту в Россию 4-6 февраля, завил, что ЕС займется обсуждением возможности новых санкций против России и возможных других мерах сдерживания.

"Мы будем обсуждать отношения с Россией на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите в марте. Новые меры могут включать санкции. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы", - передает его слова ТАСС.

Ранее Боррель встретился в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что ЕС нацелен выйти с Россией на конструктивный диалог по многим политическим вопросам, а также по сотрудничеству в эпидемиологических вопросах, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Но при этом он отмечал, что ЕС может ввести новые санкции против России, которые будут связаны связаны с ситуацией в области соблюдения прав человека.