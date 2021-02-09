Посол РФ в Турции рассказал о дополнительных мерах безопасности после убийства Андрея Карлова

Посол России в Турции Алексей Ерхов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о новых мерах безопасности, которые ввели после убийства его предшественника Андрея Карлова.

- После этой трагедии были приняты дополнительные меры безопасности. Вдаваться в детали, говорить об их существе полагал бы ненужным, дабы не помогать тем, кто, возможно, думает сейчас о том, как их обойти, - рассказал Ерхов в интервью kp.ru.

Напомним, Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Убийство было заснято камерой прессы, и видео попало в интернет. Расследование преступления заняло более двух лет. Спустя время в Анкаре увековечили память российского дипломата. Теперь тот самый зал в центре современного искусства, где произошла трагедия, назван в его честь, а на стене помещения в нескольких шагах от места убийства установлена мемориальная табличка.