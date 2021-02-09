Названы машины, которые россияне чаще покупали в январе 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Названы машины, которые чаще покупали в январе 2021 года. Всего россияне купили 365,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 0,3% меньше, чем в тоже время годом ранее.

Самой популярной маркой стала Lada. Данных авто было куплено 86,2 тыс.единиц. На второй позиции машины марки Toyota – 40,7 тысяч ед. А замыкает тройку лидеров Nissan - 20,6 тыс. авто с пробегом.

В пятерку самых популярных также вошли корейские бренды Hyundai и Kia. У первого продажи составили 19,7 тыс., а у второго - 19 тыс. единиц.

Стоит отметить, что средняя цена подержанного легкового авто по итогам 2020 года составила 550 тысяч рублей. Это на 10 процентов больше, чем в 2019 году, пишет газета "Известия".

В России с 1 февраля 2021 года начали действовать новые правила тюнинга автомобилей. Теперь автовладельцы не смогут вносить изменения в конструкцию машин. Речь идет про особенности, которые не прошли специальных испытаний, не имеют протокола безопасности и не числятся в специальном реестре, сообщает ОТР.