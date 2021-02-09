H&M грозит штраф свыше 6 млрд рублей за неуплату пошлин в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Об этом во вторник сообщило агентство Вloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Оказалось, что российское подразделение H&M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров.

Источник агентства Bloomberg сообщил, что в 2019 году компания H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, выявленное после аудиторской проверки. Теперь компании грозит штраф, превышающий эту сумму в два раза.

Компания H&M была основана в 1947 году в Швеции. Она занимается производством, продажей и переработкой одежды. Помимо H&M, развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.