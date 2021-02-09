МВФ призвал Банк России снизить ключевую ставку до 3,5%

МВФ призвал Центробанк опустить ключевую ставку ниже 4%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный валютный фонд призвал Центробанк снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году. В МВФ отметили, что отказ от снижения ставки в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции.

"Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%", — говорится в документе.

Аналитики предположили, что Центробанк сохранит ключевую ставку неизменной на фоне повышенного инфляционного фона в четвертый раз.

Напомним, что прошлым летом регулятор объявил о снижении ставки до 4,25% годовых, но опустившийся курс рубля на фоне спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений разогнал инфляцию.

В январе инфляция в России ускорилась до 5,2%, а годом ранее она составляла 3%.