Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Отмечено, что приглашение от США поступило.

"Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", - сказал РИА Новости глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

Он отметил, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, которая выступит в конце встречи с заявлением по военным доктринам.

"Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось", — заключил Гаврилов.

Семинар ОБСЕ проходит раз в пять лет. В этом году из-за пандемии коронавируса его проводят в онлайн-формате 9-10 февраля.