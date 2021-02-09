Володин упрекнул главу Минэкономразвития за «модные словечки». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за "модные словечки", которые он употребил отвечая на вопросы о проекте банкротства на пленарном заседании. Решетников отметил, что инициатива в скором времени будет рассмотрена на "площадке" Госдумы.

"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов. Быть законом или нет. И это надо понимать, тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются", — возмутился Володин

Председатель Госдумы напомнил Решетникову, что ответственность перед народом напрямую зависит от отношения депутатов к своему парламенту. Он предложил Максиму Решетникову обеспечить темпы роста, "если он продвинутый".

"А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся", — заключил председатель Госдумы.

Он напомнил Решетникову, что когда-то он был губернатором, и от его отношения, от его слов зависело станут ли люди за него голосовать или нет. Володин подчеркнул, что в данный момент Решетников занимает более важную должность и ответственен за каждое слово.

Напомним, ранее Максим Решетников был губернатором Пермского края. В 2020 году он был назначен на должность министра экономического развития.