Шипулин оценил появление в сборной России на ЧМ по биатлону 2021 Евгения Гараничева и Карима Халили

Евгения Гараничева включили в заявку на чемпионат мира по биатлону 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завтра, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Первая гонка - это смешанная эстафета. Накануне старта турнира известный в прошлом биатлонист Антон Шипулин в интервью "КП" оценил состав нашей команды. И пояснил, почему стоит брать в обойму молодого Карима Халили:

- В любом случае, состав утверждает тренерский совет, они смотрят, в каком состоянии перед чемпионатом мира находятся ребята. И, конечно, здесь должны выбирать по объективным показателям. По Кариму могу сказать, что даже если он не будет участвовать, у него есть прекрасная возможность побыть в той обстановке, это уже хорошо, потому что тот психологический фактор чемпионата мира, не присутствует на кубковых соревнованиях.

Подобного же мнения придерживается Шипулин и оценивая появление в сборной Евгения Гараничева. Антон провел аналогии между этим опытным биатлонистом и молодым Халили, сказав:

- Есть такая методика – ребят, на которых возлагается большая надежда, брать с собой на такие ответственные соревнования, чтобы они закалялись ментально. Я не вижу в этом ничего страшного, пусть побудет. Думаю, не только у тренеров, но и у болельщиков большие надежды на него. По Евгению Гараничеву тоже. Не могу здесь судить, оценивать, он находится в команде. И тренерам виднее, в каком он сейчас состоянии. Будет ли он участвовать или останется просто как запасной - это тоже им решать.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке, напомним, продлится вплоть до следующего воскресенья - 21 февраля.