Накануне ЧМ-2021 Антон Шипулин назвал лидера в женской сборной России по биатлону

Светлана Миронова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 февраля в словенской Поклюке возьмет старт чемпионат мира по биатлону 2021 года. Сборная России на этом турнире будет выступать в "особой" форме из-за санкций CAS. В мужской части команды известно, что лидер у нас - это Александр Логинов. Известный в прошлом биатлонист Антон Шипулин в интервью "КП" поделился своим мнением по поводу того, кого же видит лидером национальной команды среди женщин:

- По моему мнению на данный момент – это Светлана Миронова, она себя неплохо зарекомендовала на двух последних этапах Кубка мира. Она ярко выступала, навязывала борьбу ходом, но немного где-то не повезло, где-то не получалось – это в стрельбе. И я надеюсь, что, если все звезды совпадут, она сможет рассчитывать на личную медаль чемпионата мира.

Как особо отметил Шипулин, у тренеров и болельщиков в отношении Светланы всегда есть надежда на то, что она сможет завоевать медаль в любой гонке, в которой возьмет старт:

- Не будем забывать, что Света всегда в каком бы состоянии не подходила, всегда навязывает борьбу, по крайней мере, всегда у болельщиков, у тренеров есть надежда.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира 2020 года у нас были две медали. Их взял Александр Логинов, став лучшим в спринте и третьим в гонке преследования.