Шипулин дал прогноз по медалям сборной России на чемпионате мира по биатлону 2021

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке возьмет старт чемпионат мира по биатлону 2021. Состязания начнутся со смешанной эстафеты. Год назад на ЧМ в итальянской Антерсельве у нас были две награды, которые взял биатлонист Александр Логинов. Что же будет сейчас? Антон Шипулин, некогда лидер нашей команды, поделился своим мнением накануне старта турнира:

- Хотел пожелать нашим ребятам хороших выступлений. Самое главное – подходить к стартам с холодной головой. И, конечно, пожелаем им побольше удачи, которая очень важна в биатлоне. Думаю, что они готовы, заслужили медали. И будем надеяться, что совсем скоро порадуют наших зрителей, тренеров, близких своим хорошим выступлением? Медали будут, надеюсь. Хочется в это верить. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но, как и все болельщики, буду смотреть и верить, - говорит Антон Шипулин в интервью "КП".

Говоря же о конкретных прогнозах на предстоящий турнир, то Шипулин признался, сказав точную цифру:

- Я надеюсь, что будут, по крайней мере, две-три медали. Одна личная и одна-две в эстафетах.

Когда же Шипулина попросили уточнить, кто кроме Логинова будет рубиться за награды, то Антон отметил возможность неожиданных результатов, какие обычно бывают на чемпионатах мира:

- Латыпов себя хорошо зарекомендовал в эстафете, в личных гонках у него не все складывается благополучно, но на чемпионат мира нельзя сбрасывать со счетов ни одного из спортсменов. Всегда кто-то может выстрелить. У нас было много случаев, когда, к примеру американцы, или спортсмены из других стран, которые на Кубках мира оставались в тени, с чемпионатов мира приезжали с медалями. Поэтому мы надеемся, ждем и желаем всем нашим ребятам большой удачи.

Турнир в Словении, напомним, продлится вплоть до следующего воскресенья, 21 февраля 2021 года.