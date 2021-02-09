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Королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз

Принцесса Евгения родила первенца
Анастасия РЫШКОВА
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Королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

Королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Англии Елизаветы II стала прабабушкой в девятый раз. Внучка королевы принцесса Евгения родила первенца, передает The Sun.

Ранее принцесса и ее супруг, бизнесмен Джек Бруксбэнк сообщили о том, что ждут ребенка. Информация появилась в официальном Instagram-канале королевской семьи Великобритании.

Новость с радостью восприняли родители пары – герцог и герцогиня Йоркские и чета Бруксбэнков, а также и королева со своим супругом, герцогом Эдинбургским. Принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года.