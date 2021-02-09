В США начался второй процесс об импичменте Трампа

Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве мятежу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Конгресса США начал во вторник второй процесс импичмента в отношении уже экс-президента Дональда Трампа.

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин, настаивал на том, что Сенат абсолютно обладает юрисдикцией осудить Дональда Трампа и не дать ему снова баллотироваться на федеральный пост.

Команда юристов Трампа утверждала, что Сенат не обладает юрисдикцией для проведения разбирательства по делу об импичменте, потому что бывший президент уже покинул свой пост, но Раскин выступил против этой теории.

Он сказал, что разработчики включили механизм импичмента в Конституцию, потому что опасались, что новый лидер попытается подорвать демократию точно так же, как это пытался сделать Трамп.

«Вы спрашиваете, что такое тяжкое преступление и проступок по нашей Конституции? Это серьезное преступление и мисдиминор», - сказал Раскин.

Импичмент не позволит Трампу баллотироваться на пост президента, равно как и занимать другие государственные должности.

Напомним, что ранее Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США. Его обошел демократ Джо Байден. Республиканец отказывался признать поражение до момента пока Сенат не утвердил результаты голосования. Штаб Трампа много раз подавал иск в суды штатов с целью пересчета голосов или же отмены результатов голосования.

В день принятия Сенатом результатов президентских выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий и вступили в противостояние с полицией. В результате погибли четыре человека. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Дональд Трамп, за свою карьеру политика, второй раз подвергается импичменту.