Боррель: Отношения России и ЕС вернулись к временам холодной войны

Боррель оценил отношения России и ЕС. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заяви, что отношения России и Евросоюза за прошедшие 30 лет фактически вернулись к состоянию времен холодной войны.

«В наших отношениях укоренилось глубокое недоверие. Многие традиционные основы отношений ЕС с Россией распадаются», — сказал он.

Боррель отметил, выставленные санкции серьезно подорвали экономические отношения России с Европой.

Напомним, что ранее Боррель заявил, что воспользуется своим правом и выступит с инициативой о введении новых рестрикций против РФ. Он подчеркнул, что его позиция связана с ущемлением прав и свободы в России.

Боррель также отметил, что Россия не соответствует понятиям альянса в отношении соблюдения демократии.

Жозеп Боррель посетил Москву с официальным визитом 4–6 февраля. Он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Тогда он заявлял, что Россия и Евросоюз должны и могут сотрудничать для достижения хороших результатов.