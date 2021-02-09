В штате Миннесота произошла стрельба, пять человек пострадали. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стрельба произошла близ города Миннеаполиса в США. Есть пострадавшие. в клинике города Баффало. Об этом сообщил офис шерифа округа Райт в штате Миннесота.

Речь идет об инциденте с активной стрельбой в клинике в городе Баффало в Миннесоте, говорится в сообщении, которое цитирует CNN.

Спустя 30 минут после инцидента в клинике произошел взрыв. Медперсонал был эвакуирован.

По данным телеканала, один подозреваемый задержан. О состоянии пострадавших не сообщается.

На сайте офиса шерифа округа Райт указано, что несколько дорог в районе стрельбы были перекрыты, полиция направляет на место происшествия ресурсы для оказания помощи.

В свою очередь, местная газета Star Tribune написала, что "критические ранения" получили более пяти человек. Стрельба, по ее данным, произошла в больнице Allina Health Clinic.