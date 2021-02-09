В Альпах разбился вертолет, погибли два человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во французских Альпах близ популярного горнолыжного курортного города Куршевель разбился вертолет. На борту находились пять человек.

По предварительным данным, вертолет принадлежал местному бизнесмену. Его имя пока не разглашается.

В результате трагедии два человека погибли, еще один пассажир воздушного судна находится в критическом состоянии, он был вперед других доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

Сигнал о крушении поступил примерно в 17:20 по местному времени (19:20 мск).

Вертолет находился на высоте 1,9 тысяч метров между озером Розьер и мысом Вийар. Бригада спасателей прибыла на место спустя 40 минут после крушения вертолета. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию префектуры департамента Савойя.