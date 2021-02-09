В НАТО объяснили стратегическую важность Черного моря и присутствие в нем альянса

Эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук провели операцию в Черном море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем оценил стратегическую важность Черного моря:

"НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем его стратегическую важность для всех союзников и партнеров".

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс, в частности, работает в регионе с Украиной.

29 января, посольство США на Украине сообщило, что эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук провели операцию в Черном море.

В МИД РФ заявили, что военное присутствие кораблей США в акватории Черного моря. не способствует укреплению стабильности.

В свою очередь США объясняют свои действия Конвенцией Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Военные учения проходят в международных водах, уточняли в ВС США ранее.

Конвенция Монтрё была подписана в Швейцарии 20 июля 1936 года, и вступила в силу 9 ноября того же года. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море.