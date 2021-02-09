Россиян старше 60 лет включили в первую группу на прививку от СOVID-19

Граждан РФ старше 60 лет включили в первую группу на прививку от СOVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждан России 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от коронавирусной инфекции. Об это сообщается в приказе Минздрава о внесении изменений в календарь профилактических прививок, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В эту же группу включены врач, педагоги, работники других образовательных организаций, социальных служб и МФЦ, а также граждане, проживающие в социальных учреждениях.

Также к этой группе относятся страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом и ожирением, а также все жители городов с численностью населения миллион человек и выше.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он отметил, что у половины граждан России наблюдается устойчивый иммунитет к болезни.

Врач Александр Мясников предположил, что следующая волна коронавируса придет летом.