Депутата-аборигена выгнали из парламента за отказ надеть "колониальную удавку"

Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания.

Причиной этого инцидента стал, казалось бы, пустяк - отсутствия галстука. Однако его коллеги приняли решение выгнать депутата-аборигена из зала заседаний после ожесточенного спора со спикером палаты представителей Тревором Маллардом по поводу дресс-кода. Об этом пишет газета New Zealand Herald.

Все дело в том, что вместо привычного галстука на шее у Вайтити висело традиционное украшение "хей-тики". Сам Вайтити считает, что его выгнали за нежелание следовать западному стилю.

- Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку, - заявил депутат аборигенов маори.