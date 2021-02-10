Лавров назвал Россию гарантом справедливого и демократичного мироустройства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в День дипломатического работника заявил, что наша страна является одним из ключевых гарантов справедливого и демократичного мироустройства.

- Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров <...> Сегодня Россия – один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", - заявил Лавров, его слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.