Боррель оправдался перед Европарламентом за свой визит в Россию

Главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю пришлось оправдываться перед Европарламентом за свой визит в Россию.

Визит в Москву состоялся в период с 4 по 6 февраля 2021 года. Тогда, во время пребывания в РФ Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций.

Боррель высказался, что есть сферы, в которых российская сторона и ЕС могут и должны сотрудничать, чтобы достичь наилучших результатов. Сам он признался, что считает необходимым иметь диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, пишут РИА Новости.