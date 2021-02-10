"Не забывайте о наших исконных продуктах": как укрепить иммунитет с помощью правильного питания

Как укрепить иммунитет с помощью правильного питания, рассказал врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель центра персонализированной медицины крупного многопрофильного медицинского центра, член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич рассказал kp.ru о том, как можно укрепить иммунитет с помощью правильного питания.

По словам эксперта, для того, чтобы понять связь между едой и защитными силами организма, достаточно вспомнить биологию за шестой класс.

- На одном из уроков тогда нам всем объясняли, как устроена живая клетка, в том числе и иммунная. Их жизнедеятельность регулирует ДНК, которая находится в ядре. А энергию для жизни клеток вырабатывают митохондрии, <...> которые в свою очередь извлекают энергию из кислорода, которым мы дышим, и пищи, которую съедаем, - объяснил ученый.

Также Тарасевич добавил, что иммунитет человека и уровень обмена веществ достаточно тесно связаны.

- Уже есть новая область медицины - иммунометаболомика. Она изучает влияние иммунитета на обмен веществ, и обратное влияние питания на наш иммунный ответ, - пояснил специалист в беседе с kp.ru.

К слову, Тарасевич отметил, что не стоит забывать в зимний период о наших исконных квашеных продуктах. Прежде всего полезной для иммунной системы будет белокочанная капуста - она настоящий кладезь полезных витаминов и минералов.

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