Госавтоинспекция назвала ключевые направления работы в 2021 году

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция определилась с ключевыми направлениями работы в 2021 году. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«В числе этих направлений – совершенствование надзора за дорожным движением, обновление материально-технической базы, пропаганда безопасности дорожного движения и совершенствование информационного обеспечения деятельности по безопасности дорожного движения. Кроме того, Госавтоинспекция рассчитывает уделить больше внимания надзору за эксплуатацией транспортных средств, перевозкой пассажиров и грузов. В планах также укрепление межведомственного взаимодействия с органами здравоохранения (по выявлению лиц, имеющих противопоказания к управлению транспортом) и МЧС (для более оперативного прибытия на места ЧС и ДТП)», - рассказал Олег Понарьин.

Замруководителя ведомства подчеркнул, что успех работы по всем направлениям зависит не только от Госавтоинспекции, но и от других органов исполнительной власти, в сферу ответственности которых входят данные направления деятельности.