В Госавтоинспекции рассказали о главных темах социальных кампаний 2021 года

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Ключевые социальные кампании Госавтоинспекции в наступившем году будут направлены на повышение уровня безопасности пешеходов. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Это одна из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения. В рамках кампании мы бы хотели осветить не только вопросы перехода дороги по пешеходному переходу, но и уделить внимание аварийности вне пешеходных переходов, а также при движении пешеходов вдоль дороги», - рассказал Олег Понарьин.

В 2020 году ключевая социальная кампания Госавтоинспекции «Внимание на дорогу» была направлена на решение проблемы отвлечения водителей за рулем, а в 2019 году Госавтоинспекция реализовала программу «Однозначно», которая призывала водителей соблюдать скоростной режим, предписанный дорожными знаками.