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Здоровье

Врач объяснил, как восстановить легкие после курения

Эксперт рассказал, что стоит делать, чтобы помочь организму вернуться в норму
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач и ученый Аркадий Верткин рассказал о нескольких полезных советах для улучшения состояния здоровья после отказа от курения.

Специалист призвал россиян постараться больше двигаться, а также в целом увеличить физические нагрузки. Чтобы помочь своим легким, доктор рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику.

- Не ищите таблетку, которую можно выпить, - предупредил Верткин, отметив, что процесс восстановления легочной ткани будет небыстрым. Об этом эксперт рассказал в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Красота и здоровье