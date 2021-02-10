Врач объяснил, как восстановить легкие после курения

Врач и ученый Аркадий Верткин рассказал о нескольких полезных советах для улучшения состояния здоровья после отказа от курения.

Специалист призвал россиян постараться больше двигаться, а также в целом увеличить физические нагрузки. Чтобы помочь своим легким, доктор рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику.

- Не ищите таблетку, которую можно выпить, - предупредил Верткин, отметив, что процесс восстановления легочной ткани будет небыстрым. Об этом эксперт рассказал в беседе с газетой "Аргументы и факты".