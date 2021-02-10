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В ООН осудили закрытие российских каналов в Латвии

Представители организации считают, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Официальный представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии.

По его мнению, свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.

- Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы могла быть в любом государстве, - отметил Дюжаррик, слова которого приводят РИА Новости.

Накануне сообщалось, что по решению национального совета Латвии в стране стала запрещена ретрансляция еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке.