В ООН осудили закрытие российских каналов в Латвии

Официальный представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии.

По его мнению, свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.

- Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы могла быть в любом государстве, - отметил Дюжаррик, слова которого приводят РИА Новости.

Накануне сообщалось, что по решению национального совета Латвии в стране стала запрещена ретрансляция еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке.