Синоптики спрогнозировали опасную погоду в 12 регионах России

В нескольких российских регионах на этой неделе прогнозируется опасная погода, в связи с чем работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена.

Так, по данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС), непогода будет бушевать в 12 субъектах РФ.

- Специалисты института прогнозируют с высокой вероятностью возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа, - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.