Медик назвал простые способы укрепить иммунитет Фото: Shutterstock

В период пандемии коронавируса и сезон простуд крайне важно поддержать иммунитет. Руководитель центра персонализированной медицины крупного многопрофильного медицинского центра, член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич рассказал kp.ru, как можно укрепить свое здоровье, соблюдая простые советы.

По мнению врача, прежде всего стоит подумать о своем питании. Не лишним будет отказаться от сахара, сладостей и выпечки. При этом нужно включать в рацион рацион достаточное количество зелени и овощей (не менее 500 граммов в день).

Также специалист отметил, что для организма будет полезно получать физические нагрузки, но в меру.

- Опять же, не нужно впадать в крайность - нагружать себя серьезными тренировками семь раз в неделю. Это может привести к противоположному результату. Для восстановления выработки энергии митохондриями необходимы умеренные аэробные нагрузки. <...>Вы просто 30-40 минут идете быстрым шагом, - объяснил доктор.

Тарасевич добавил, что кроме всего перечисленного особое влияние на организм, в том числе и на иммунную систему, оказывает количество и качество сна. Именно поэтому очень важно высыпаться.

- Большинству людей очень сложно уговорить себя в 22:00 закончить день; сложно осознанно отложить любые дела или заставить себя уснуть из-за повышенной тревожности. Мы обесценили оздоравливающее действие сна, полагая, что сон - это время суток, когда мы вынуждены быть неэффективными и непродуктивными, - подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт рассказал, как можно на самом деле укрепить иммунитет

Простые правила, которые помогут сохранить здоровье (подробности)