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Пушков оценил решение сената США по импичменту Трампу

Парламентарий предположил, кто мог бы занять должность президента США после Байдена
Ксения АНУФРИЕВА
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Пушков оценил решение сената США по импичменту Трампу

Пушков оценил решение сената США по импичменту Трампу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение сената Соединенных Штатов о процессе импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу и предположил, кто мог бы занять должность главы государства после Джозефа Байдена. Об этом парламентарий высказался в своем Telegram-канале в среду, 10 февраля.

По мнению сенатора, действия некоторых республиканцев в США способны лишить партию возможности победить на следующих выборах президента. Они могут стать причиной победы на них действующего вице-президента Камалы Харрис.

- Пока что импичмент Трампу не вырисовывается, несмотря на то, что против него строит интриги антитрамповское крыло его собственной партии. Раскол в рядах республиканцев может выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025 году в Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис, - считает Алексей Пушков.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне сенат США назвал конституционным процесс импичмента Дональду Трампу – «за» высказались 56 сенаторов, в том числе шесть представителей Республиканской партии. 44 республиканца проголосовали против и дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.