Последние новости на утро 10 февраля 2021: Cенат США назвал импичмент Трампа конституционным

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 февраля 2021 года: Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту 45-го президента Америки Дональду Трампу. 56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, а 44 выступили против. Также отмечается, что шесть человек, однопартийцы экс-главы государства, присоединились к 50 демократам. Однако, как отмечают американские издания, этот факт вовсе не значит, что в дальнейшем они будут голосовать за импичмент Трампа, для чего необходимо 67 голосов сенаторов.

В России хотят сделать социальную рекламу в интернете обязательной. Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести законопроект на рассмотрение нижней палаты 10 февраля. Документ позволит, в случае его одобрения, внести поправки в закон "О рекламе", который введет обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы в интернете.

Роспотребнадзор РФ зарегистрировал российский экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции у людей. Благодаря этой разработке эксперты смогут в четыре раза быстрее получать данные о наличии covid-19, чем от стандартного ПЦР-теста.

Фильм "Дорогие товарищи!" российского режиссера Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Всего в шорт-лист вошли 15 картин.

В Британии выявили еще две новые мутации коронавируса. Одну из них эксперты выявили в Бристоле и классифицировали ее как "вызывающую беспокойство", а вторую в Ливерпуле. Последняя относится к группе "изучаемых вариантов".