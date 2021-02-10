МИД РФ: генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американское генконсульство во Владивостоке могут закрыть к середине весны текущего года. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил представитель российского министерства иностранных дел во Владивостоке Андрей Броварец, чьи слова приводятся на официальном сайте правительства Приморья.

- Это является односторонним решением американского государственного департамента, которое в случае соблюдения всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны этого года, - сообщил он.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что администрация Белого дома пересмотрит данное решение, поскольку, по мнению Андрея Бровареца, оно идет в разрез с общими объективными тенденциями международного сотрудничества Приморского края с партнерами из других стран.

Напомним, в конце 2020 года представители Государственного департамента США заявили закрытии дипведомства в Екатеринбурге и приостановке работы генконсульства.