NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты NASA рассматривают возможность получения дополнительного места для астронавта из США на пилотируемом корабле «Союз», который отправляется к МКС весной 2021 года. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили представители американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

- Сейчас NASA думает над возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии по замене членов экипажа на Международной космической станции для американского астронавта с целью заручиться дополнительным потенциалом, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что дополнительное место на пилотируемом корабле обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из Штатов на борту станции в случае возникновения проблем с любым из американских космических кораблей.

NASA также сообщили, что тесно сотрудничают с организациями Boeing и SpaceX с целью обеспечения безопасной и надежной транспортировки членов экипажа на Международную космическую станцию и обратно на Землю.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, изначально NASA и Роскосмос договаривались о доставке на МКС двух американских астронавтов осенью 2020 года и весной 2021 года. Однако осенью 2020 года Штаты передумали покупать место для своего астронавта на российском корабле «Союз».