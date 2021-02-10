Иммунолог развеяла миф о коллективном иммунитете к коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отсутствие вакцинации детей не помешает образованию коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Опасения Минздрава Израиля на этот счёт не имеют под собой научных оснований. Такой миф развеяла глава отделения университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская в среду, 10 февраля.

- В Израиле привили уже 3,5 миллиона человек, еще 700 тысяч переболели, по официальным данным. То есть около 4,2 миллиона уже обладают иммунитетом. И это еще не все, ведь детей почти не проверяли, сколько их переболело. Я думаю, что мы идём к коллективному иммунитету семимильными шагами, - сказала иммунолог в интервью РИА Новости.

Врач объяснила, что есть специальная формула для расчета необходимого количества иммунизированных для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу, исходя из показателя заражаемости. До появления «британской» версии инфекции данный показатель составлял 2,5, а новый штамм увеличил его до 4. Для сравнения, у кори он составляет выше 10.

- Для коронавируса для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75 процентов населения имели иммунитет, - объяснила Полина Степенская.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение о том, что уже летом 2021 года доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусной инфекции достигнет 60 процентов.