МИД РФ ответило на попытку Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И.о. представителя российского министерства иностранных дел в Симферополе Артем Березовский ответил на попытку Киева добиться закрытия Twitter-аккаунта крымского представительства ведомства поговоркой «правда глаза режет».

Напомним, с требования заблокировать аккаунт выступило украинское посольство в Вашингтоне совместно с внешнеполитическим ведомством и генеральным консульством страны в Сан-Франциско. Киев заявил, что страницы российской власти на территории Крыма «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

- Это можно охарактеризовать одной фразой: правда глаза режет. Наш Twitter-аккаунт верифицирован давно. Развернутая по этому поводу полемика выглядит очень странно. Успехи Крыма, судя по всему, не смогли пройти незамеченными у наших партнеров с Украины. Бог им судья, - сказал Артем Березовский в интервью РИА Новости в среду, 10 февраля.

Представитель МИД подчеркнул, что в указанном аккаунте публикуется только проверенная и достоверная информация, а никаких претензий со стороны самого Twitter за это время не поступало.