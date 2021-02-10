Доктор Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда один из основных симптомов фарингита и ангины — боль в горле — способна представлять смертельную опасность. По словам врача, такое возможно при поражении дыхательной системы гемофильной палочкой.

- Мы не прививаемся от гемофильной палочки. Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются, поскольку надгортанник раздувается, - объяснил Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что воспаление в надгортаннике постепенно перекрывает вход в горло. Первым признаком такого недуга является сиплый голос. Телеведущий выразил надежду на то, что вакцинация от гемофильной палочкой когда-нибудь войдет в список обязательных прививок.

Доктор также обратил внимание на опасность абсцесса — скопление гноя. Он объяснил, что операцию по удалению миндалин можно делать, только если врачи диагностировали, что стрептококковая инфекция появилась более семи раз за один год или ранее уже был перенесен абсцесс.

Ранее сайт kp.ru писал, что Александр Мясников перечислил основные признаки рака поджелудочной железы.