Посол РФ в Лондоне заявил, что санкции не повлияют на внешнеполитический курс России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможные новые санкции в отношении РФ никак не повлияют на внешнеполитический курс государства. Об этом в среду, 10 февраля, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат отметил, что после визита Борреля в Москве ожидается объявление новых санкций по линии Евросоюза.

- Британия здесь идет своим путем, после выхода из ЕС она дублирует его санкции, однако уже на национальной основе. Вероятно, Британия введет собственные санкции, но они не окажут влияния на внешнеполитический курс России, - сказал посол в ходе беседы с журналистами.

Андрей Келин отметил, что после выхода из Евросоюза Великобритания хотели ввести собственные санкции, которые повторяли бы ограничительные меры других европейских стран.

Напомним, на минувшей неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Москву. Во время нахождения Борреля в российской столице стало известно о высылке из России трех европейских дипломатов за их участие в незаконной акции. В результате в Евросоюзе некоторые политики и средства массовой информации раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным.