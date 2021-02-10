Российский автономный дрон-охотник «Волк» успешно завершил испытания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России успешно завершились испытания модернизированного беспилотника-перехватчика «Волк-18» - первого в стране автономного дрона-охотника, которые способен находить и сбивать или таранить дроны противника. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили представители концерна ВКО «Алмаз-Антей», разработавшего беспилотник.

Испытания включали в себя реальное поражение беспилотников условного противника. В текущем году компания намерена выйти на государственные испытания дрона.

- «Волка» уже значительно доработали, добавили новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления для автоматического режима, - сообщили представители компании в интервью РИА Новости.

Дрон может самостоятельно выполнять поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение других летательных аппаратов. Теперь оператор только подтверждает решение об атаке. «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер размерами 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает получаса.

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