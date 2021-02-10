Роскачество предупредило об активации мошенников в Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

Рост популярности мессенджера Telegram может привлекать мошенников, поэтому не следует забывать о мерах цифровой безопасности. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Роскачества в среду, 10 февраля.

- Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров, но шифрование не всегда спасает от действий самого пользователя, которые может поддаться на уловки злоумышленников. Сейчас следует ожидать повышенной активизации мошенников, - сказал заместитель руководителя ведомства Илья Лоевский.

Он подчеркнул, что для безопасного использования мессенджера и защиты от мошенников следует всего помнить основные правила цифровой безопасности.

Так, если кто-то предлагает пользователю установить какое-либо приложение, то лучше всего самостоятельно скачать его через Google, изучив отзывы, а не переходить по ссылкам из чатов. С осторожность следует относиться и «экспертам» по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям. Не стоит покупаться на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора, поскольку абсолютное большинство подобных предложений поступает от мошенников.

Роскачество указало также на риски сообщений от ненастоящей службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram. В мессенджере никогда и никому не надо платить комиссии и взносы, пересылать свои личные или банковские данные и пользоваться «ботами для заработка».