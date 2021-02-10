Путин поздравил сотрудников МИД России с Днем дипломата Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел страны с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Поздравление главы государства в среду, 10 февраля, опубликовали на официальном сайте Кремля.

- Внешнеполитическая служба нашей страны может гордиться своей богатой историей. Российские дипломаты находятся на переднем крае защиты национальных интересов и вносят огромный вклад в укрепление мира на планете и решение важных проблем, - отметил президент.

Владимир Путин сообщил, что во многом именно благодаря активным и последовательным действиям сотрудников МИД удалось добиться стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством партнеров из других стран.

Особо отметил глава государства эффективную работу МИД России по оказанию помощи гражданам, находившимся за границей в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Президент выразил уверенность в том, что российские дипломаты и дальше продолжат трудиться с максимальной отдачей, отстаивая интересы страны и ее граждан, способствовать упрочению международного авторитета и влияния России и формированию условий для развития государства.