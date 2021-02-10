Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели забор с колючей проволокой Фото: REUTERS

Египетские власти приняли дополнительные меры, чтобы обезопасить приезжающих в государство путешественников: популярный курортный город Шарм-эль-Шейх обнесли забором с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает телеканал CNN Travel.

Бетонная стена отделила курорт от пустыни вокруг него. На некоторых плитах забора изображены черные символы мира. Теперь все, кто приезжает в город, необходимо проехать через одни из четырех ворот, которые оборудованы камерами и сканерами.

На некоторых плитах забора изображены черные символы мира Фото: REUTERS

Возвели забор для защиты иностранных туристов от бедуинов и террористов. Шарм-эль-Шейх располагается в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая: именно на этой территории сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

Сообщается также, что власти Египта планируют оживать туризм, который значительно сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году. Негативно на туризме также отразилась революцию десять лет назад и взрыв российского самолета над Синаем в 2015 году.