Минпромторг не получал от ретейлеров сообщений о повышении цен на электронику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский Минпромторг не получал от сетевых ретейлеров сообщений о планах значительно повысить цены на электронику в стране. Об этом представители министерства сообщили в интервью агентству ТАСС в среду, 10 февраля.

- Специалисты ведомства не получали информации от торговых сетей о планируемом резком повышении цен на электронные приборы и устройства, - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в России значительно подорожала электроника: ретейлеры рассказали, что с начала минувшего года гаджеты уже прибавили в цене до 20 процентов, и рост продолжится. Указывалась что проблема в комплектующих, объемы производства которых упали из-за пандемии, в связи с чем производители повысили их стоимость.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Ассоциации разработчиков и производителей электроники предупреждали о росте цен на электронику в 2021 году из-за подорожания редких деталей на складах импортеров.