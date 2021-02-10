ВОЗ призвала не полагаться на данные разведки США о коронавирусе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Член команды ВОЗ, прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника коронавируса, призвал не полагаться лишь на данные разведки Соединенных Штатов о происхождении инфекции. Об этом написал американский эксперт Питер Дасзак на своей странице в Twitter в среду, 10 февраля.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона ждет от ВОЗ подробностей о происхождении нового коронавируса. Он также сообщил, что Штаты намерены использовать собранную своей разведкой информацию для «оценки доклада и данных ВОЗ».

- Байдену приходится занимать жесткую позицию в отношении Китая. Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной и откровенно ошибается по многим вопросам. Рады помочь Белому дому в их задаче по проверке, но не забывайте, что сначала нужно доверять, а потом проверять, - ответил на это эксперт ВОЗ.

Напомним, сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения коронавирусной инфекции. Эксперты организации уже заявили, что гипотеза о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента является весьма маловероятной.