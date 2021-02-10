СК требует заочно арестовать сторонника Навального Леонида Волкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следственный комитет России требует заочно арестовать сторонника Алексея Навального и руководителя сети региональных штабов блогера Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в Басманном суде в интервью агентству ТАСС.

Сообщается, что в суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова, которому предъявили обвинение по части второй статьи 151.2 Уголовного кодекса России. По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

- В связи с объявлением Волкова в междугосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции на территорию государства, - сообщила пресс-служба суда.

Как ранее писал сайт Kp.ru, главе сети региональных штабов Навального Леониду Волкову заочно предъявили обвинение в вовлечении подростков на незаконную акцию. Сторонника Навального уже объявили в розыск. Волков опубликовал в своих социальных сетях видео с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях протеста в городах России 23 января.